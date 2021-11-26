Головкин ответил на вопрос о возможном третьем бое с Альваресом
Рейносо: «Я хочу, чтобы трилогия c Головкиным состоялась в Мексике»
Тренер Канело заинтересован в трилогии подопечного с GGG
26 ноября 15:20
Фото: boxingscene.com
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), заинтересован в трилогии подопечного с обладателем титула IBF в среднем дивизионе из Казахстана Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).
Рейносо цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Посмотрим, вернется ли Канело во второй средний вес после подъема в крузервейт. Мы будем двигаться вверх-вниз – это одно из преимуществ дисциплинированного бойца. Я бы хотел устроить бой с Головкиным в Мехико или Гвадалахаре. Я хочу, чтобы трилогия состоялась в Мексике.
Надеюсь, что появится возможность провести третий бой с Головкиным. Посмотрим, что скажет Геннадий. В декабре он будет драться с Риотой Муратой. После этого поединка мы увидим, можно ли что-то организовать. Это будет сложно, но мы надеемся, что что-то получится».
Геннадий Головкин поделился мнением о возможном третьем поединке с Саулем Альваресом.
Комментарии 0