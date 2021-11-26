Рейносо: «Я хочу, чтобы трилогия c Головкиным состоялась в Мексике»

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Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), заинтересован в трилогии подопечного с обладателем титула IBF в среднем дивизионе из Казахстана Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).

Рейносо цитирует ресурс boxingnews24.com:

Надеюсь, что появится возможность провести третий бой с Головкиным. Посмотрим, что скажет Геннадий. В декабре он будет драться с Риотой Муратой. После этого поединка мы увидим, можно ли что-то организовать. Это будет сложно, но мы надеемся, что что-то получится».