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Роберт Гарсия дал категоричный прогноз на поединок Альвареса и Планта

Специалист назвал боксера, который способен дать бой Канело
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Роберт Гарсия дал категоричный прогноз на поединок Альвареса и Планта
Сауль Альварес / фото - Getty Images

Известный тренер и бывший чемпион мира Роберт Гарсия поделился своим прогнозом на предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76.2 кг) между между чемпионом WBC, WBA и WBO, лидером рейтинга p4p, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпионом IBF, американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Журналист:

«Есть ли боец, который побьет Канело в 160 или 168 фунтах?»

Гарсия:

«Я так не думаю. На данный момент единственный парень, который даст ему бой, это Бенавидес. Он достаточно большой и смелый, чтобы не бояться. У него есть свои преимущества, однако я бы все равно поставил на Канело.

Что же касается Калеба Планта, то Канело остановит его и сделает это ударом по корпусу».

Бывший чемпион первого полусреднего веса Крис Алджиери  также считает, что конкуренцию Саулю Альваресу может составить лишь Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО).

Рене Тер Велде
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Роберт Гарсия Сауль Альварес Калеб Плант

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