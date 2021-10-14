Котельник: «Посмотрим, как закончится реванш Усика с Джошуа. Пока Фьюри – лучший»
Роберт Гарсия: «Фьюри – лучший в супертяжелом весе и никому с ним в ринге не будет просто»
Американский тренер высказался о завершение трилогии в хэвивейте
18:18
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью Youtube каналу iFL TV поделился мнением о третьем бое чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):
Невероятный бой супертяжей – один из лучших, который я видел за всю свою жизнь. Оба заслужили уважения. Фьюри победил и доказал, что лучший в хэвивейте на данный момент. Победить его будет очень непросто.
Уайлдер был почти мертвый после пары раундов, но продолжал наносить удары. Это действительно один из лучших боев «королевского дивизиона» за всю историю.
Напомним, что Фьюри расположился выше Александра Усика (19-0, 13 KO) в рейтинге P4P от ESPN.