Фьюри оказался выше Усика в обновленном рейтинге P4P от ESPN

Оба супертяжеловеса вошли в топ-5

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ESPN обновил рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовых категорий.

В первой тройке изменений не произошло: Сауль Альварес по-прежнему на вершине, а следом за ним расположились Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ соответственно.

С шестой на четвертую позицию переместился Тайсон Фьюри. Другой представитель супертяжелого веса Александр Усик в обновленном рейтинге находится на пятом месте. Новоиспеченный чемпион мира обошел Теофимо Лопеса, Эррола Спенса, Джоша Тейлора и Василия Ломаченко. «Хай-тек», кстати, теперь занимает девятую позицию. В предыдущей версии P4P он был восьмым.

Топ-10 P4P от ESPN:

1 (-). Сауль Альварес

2 (-). Теренс Кроуфорд

3 (-). Наойя Инуэ

4 (6). Тайсон Фьюри

5 (9). Александр Усик

6 (4). Эррол Спенс

7 (5). Теофимо Лопес

8 (7). Джош Тейлор

9 (8). Василий Ломаченко

10 (-). Хуан Франциско Эстрада

Напомним, Усик и Фьюри на двоих владеют всеми поясами супертяжелого веса. При удачном стечении обстоятельств для обоих, уже в следующем году они могут оспорить звание первого абсолютного чемпиона мира в хэвивейте в эпоху четырех титулов.