Фьюри оказался выше Усика в обновленном рейтинге P4P от ESPN
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовых категорий.
В первой тройке изменений не произошло: Сауль Альварес по-прежнему на вершине, а следом за ним расположились Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ соответственно.
С шестой на четвертую позицию переместился Тайсон Фьюри. Другой представитель супертяжелого веса Александр Усик в обновленном рейтинге находится на пятом месте. Новоиспеченный чемпион мира обошел Теофимо Лопеса, Эррола Спенса, Джоша Тейлора и Василия Ломаченко. «Хай-тек», кстати, теперь занимает девятую позицию. В предыдущей версии P4P он был восьмым.
Топ-10 P4P от ESPN:
1 (-). Сауль Альварес
2 (-). Теренс Кроуфорд
3 (-). Наойя Инуэ
4 (6). Тайсон Фьюри
5 (9). Александр Усик
6 (4). Эррол Спенс
7 (5). Теофимо Лопес
8 (7). Джош Тейлор
9 (8). Василий Ломаченко
10 (-). Хуан Франциско Эстрада
Напомним, Усик и Фьюри на двоих владеют всеми поясами супертяжелого веса. При удачном стечении обстоятельств для обоих, уже в следующем году они могут оспорить звание первого абсолютного чемпиона мира в хэвивейте в эпоху четырех титулов.