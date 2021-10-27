Гвоздик заявил о готовности вернуться в бокс ради боя с Канело Альваресом
Роберт Гарсия: «Канело победит Бетербиева»
Специалист считает, что Альваресу помогут его навыки в защите
12:48
Роберт Гарсия / Фото: vcstar.com
Американский специалист Роберт Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу ESNEWS, что чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBА во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) выиграет у обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).
«Я думаю, что Канело победит Бетербиева. Я думаю, что он умен, у него хорошая защита. Мне кажется, что это будет сложный бой, но я поставлю на Альвареса».
Напомним, ранее бывший подопечный Гарсии Александр Гвоздик также поставил на Альвареса.
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