Гвоздик: «Альварес победит Бетербиева, а Бивол будет для него более сложным соперником»

Александр Гвоздик / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS высказался о возможном поединке чемпиона второго среднего дивизиона Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и обладателя титула в 79 кг Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).



Уверен, что Канело сможет справиться с его мощью, поскольку он и правда очень крепкий парень. Альварес показал это с Головкиным, который, как я считаю, бьет сильнее Бетербиева. У Артура всегда один и тот же план: он должен подойти к тебе и сломать. Я не уверен, что он сможет сделать это с Канело. Думаю, что Альварес победит.

Думаю, что Бивол будет более сложным соперником для Канело. Считаю, что стилистически Бетербиев победит Бивола, но для Альвареса Дмитрий будет более сложным».