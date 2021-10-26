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Гвоздик: «Альварес победит Бетербиева, а Бивол будет для него более сложным соперником»

Александр считает, что проблема Артура в стиле, поскольку он победил бы того же Бивола, но не Канело

Бокс Профессиональный бокс
11:49
Гвоздик: «Альварес победит Бетербиева, а Бивол будет для него более сложным соперником»
Александр Гвоздик / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS высказался о возможном поединке чемпиона второго среднего дивизиона Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и обладателя титула в 79 кг Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).

«На текущий момент я не вижу никого, кто победит Канело, пусть даже в полутяжелом дивизионе. В бою Альварес – Бетербиев я поставлю на Канело. Это бокс, правильно? Стили делают бои и стилистически бой с Бетербиевым не будет очень сложным для Канело. Артур всегда пытается выйти на ближнюю дистанцию, но он не особо хорошо там работает. Бетербиев хочет быть рядом с тобой, но не очень близко.

Уверен, что Канело сможет справиться с его мощью, поскольку он и правда очень крепкий парень. Альварес показал это с Головкиным, который, как я считаю, бьет сильнее Бетербиева. У Артура всегда один и тот же план: он должен подойти к тебе и сломать. Я не уверен, что он сможет сделать это с Канело. Думаю, что Альварес победит.

Думаю, что Бивол будет более сложным соперником для Канело. Считаю, что стилистически Бетербиев победит Бивола, но для Альвареса Дмитрий будет более сложным».

Напомним, Гвоздик также рассказал, что в течение его карьеры он постоянно получал поддержку от Василия и Анатолия Ломаченко.

Карен Агабекян
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Теги

Сауль Альварес Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Александр Гвоздик

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