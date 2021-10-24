Ромеро: «Я не дерусь за пояса»

Американец признался, что его не интересует звание чемпиона мира

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Скандальный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com признался, что его не интересует звание чемпиона мира, которое, по его мнению, не приносит статус звезды и любовь фанатов.

«Я не хочу драться с Теофимо, и мне наср*ть на его пояса. Сейчас я уже не думаю о них и всем, что с ними связано. Я звезда, и неважно, есть у меня ремень или нет. Я д*лбанная звезда. Что важно для меня? Вырубать людей к ху*м. Вот, что мне нравится. Кому вообще нравится бокс, в котором парни трогают друг друга? И боксирую только ради того, чтобы нокаутировать. Это все, к чему я стремлюсь».

Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе против Роландо Ромеро 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.