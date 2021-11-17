Российский катмэн: «Показать такую скорость в супертяжелом весе как Усик с Джошуа – это выдающийся бой»

Лучников отметил, что Энтони с украинцем был такой же как обычно





Александр Усик, Энтони Джошуа / Фото: RingSide24

Российский катмен Дмитрий Лучников в Instagram высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).



«Мне очень понравился этот поединок, поскольку всегда прикольно, когда человек выигрывает, пребывая в статусе андердога. Большинство людей говорило, что Усик проиграет. Саша взвинтил темп, на каждый удар отвечал тремя, показал все тактические преимущества. Конечно, я получил удовольствие как от просмотра хорошего фильма, будто в детстве посмотрел «Рокки». Я много раз видел Джошуа. Когда я работал с Сашей Поветкиным в бою с ним, я видел его подготовку. Потом вживую наблюдал, как он с Руисом боксировал. Мне кажется, что Джошуа был таким как всегда. Энтони находится на определенном максимуме, но мне кажется, что это была лучшая подготовка Усика. Показать такую скорость в супертяжелом весе – это выдающийся бой».

Напомним, ранее Марко Хук заявил, что заставил друга поставить огромную сумму на Усика в бою с Джошуа.