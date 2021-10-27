Хаттон: «Многие думают, что во втором поединке Усик сделает то же самое. Но у меня противоположное мнение»
Роуч: «Я сомневаюсь, что Усик достаточно большой для Фьюри»
Именитый специалист поделился своими мыслями о потенциальном мегафайте между украинцем и «Цыганским королем»
10:25
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Знаменитый американский тренер Фредди Роуч в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports поделился своими мыслями о потенциальном мегафайте между обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я сомневаюсь, что Усик достаточно большой. Да, он очень хороший боксер, однако крайне сложно драться против парня, который весит примерно на 25 килограммов больше. Впрочем, мне очень нравятся оба парня, и Усик – великолепный боксер, который доказал это. Посмотрим, сможет ли Александр с этим справиться».
Малик Скотт признался, что может представить себе победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.