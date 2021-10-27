Тренер Уайлдера: «У Усика хорошие шансы против Фьюри»

Малик Скотт / Фото - badlefthook.com

Малик Скотт, тренер американского бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), признался, что может представить себе победу украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с лидером дивизиона, британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Специалиста цитирует boxingnews24.com:

С точки зрения стилей это опасный вызов для обоих. Но, как человеку, делающему ставки, вам придется поставить на Фьюри как на парня, использующего свои размеры, идущего вперед и оказывающего давление. Справится ли Усик с этим давлением? Люди считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа».