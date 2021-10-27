Бывший тренер Усика: «Джошуа должен составить план на реванш, иначе он будет в большой беде»
Тренер Уайлдера: «У Усика хорошие шансы против Фьюри»
Малик Скотт представляет победу украинца в бою с «Цыганским королем»
08:00
Малик Скотт / Фото - badlefthook.com
Малик Скотт, тренер американского бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), признался, что может представить себе победу украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с лидером дивизиона, британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Специалиста цитирует boxingnews24.com:
«Я даю Александру очень хорошие шансы на победу в бою с Фьюри. Сможет ли он это сделать? Я не знаю. Но, зная о его стиле, мужестве и сообразительности… поставил бы я на него? Нет. Я бы ни на кого не поставил.
С точки зрения стилей это опасный вызов для обоих. Но, как человеку, делающему ставки, вам придется поставить на Фьюри как на парня, использующего свои размеры, идущего вперед и оказывающего давление. Справится ли Усик с этим давлением? Люди считали, что он окажется недостаточно большим и для Джошуа».
Александр Усик уверен, что сможет перебоксировать чемпиона WBC Тайсона Фьюри.