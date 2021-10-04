Уоррен: «Усик сводил Джошуа в школу. Я разочарован в Энтони»
Рой Джонс дал совет Джошуа, как победить Усика в реванше
Легендарный американский боксер считает, что в бою AJ не использовал своего главного преимущества
12:46
Рой Джос-младший / фото - Getty Images
Легендарный американский боксер Рой Джос-младший дал пару советов Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) на предстоящий реванш против Александра Усика (19-0, 13 КО), в котором AJ предстоит вернуть потерянные чемпионские пояса. Цитирует Джонса портал BoxingFans.
«Усик выдал отличное выступление. Конечно, он хороший боксер, однако Джошуа – более крупный парень, и он не извлек выгоду из своих преимуществ. Если в следующий раз Джошуа воспользуется своими преимуществами, то есть габаритами, то я думаю, что он победит».
Напомним, Фрэнк Уоррен признался, что разочаровался в Джошуа после его поражения Усику.