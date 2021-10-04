Уоррен: «Усик сводил Джошуа в школу. Я разочарован в Энтони»
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью портал BoxingNews24 поделился своими впечатлениями от выступления Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Если бы Фьюри оказался на месте Усика, то сколько бы продержался Джошуа, учитывая, что Тайсон – ровня Александру по части боксерских навыков, но при этом крупнее, мощнее и обладает большим размахом рук? Этот бой не продлился бы дольше трех раундов. Джошуа шатало в третьем раунде поединка с Усиком.
Усик сделал то, что должен был сделать. Он был самым выдающимся крузером своей эпохи. Александр пришел и победил Джошуа. В целом он перебоксировал Энтони, сводил его в школу и был достаточно близко к досрочной победе. Нужно поставить его в один ряд с боксерами вроде Эвандера Холифилда, ведь он сделал свою работу в бою с Джошуа. Учитывая сказанное, я очень разочаровался в Энтони. Я испытал очень большое разочарование».
Напомним, Арум объяснил, почему отказался подписывать Усика в начале его профи-карьеры.
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