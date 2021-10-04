Уоррен: «Усик сводил Джошуа в школу. Я разочарован в Энтони»

Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в интервью портал BoxingNews24 поделился своими впечатлениями от выступления Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Усик сделал то, что должен был сделать. Он был самым выдающимся крузером своей эпохи. Александр пришел и победил Джошуа. В целом он перебоксировал Энтони, сводил его в школу и был достаточно близко к досрочной победе. Нужно поставить его в один ряд с боксерами вроде Эвандера Холифилда, ведь он сделал свою работу в бою с Джошуа. Учитывая сказанное, я очень разочаровался в Энтони. Я испытал очень большое разочарование».