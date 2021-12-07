Рой Джонс включил Ломаченко в топ-5 боксеров современности

Легенда также объяснил, как боец с двумя поражениями может находится в рейтинге P4P

Василий Ломаченко / Фото: essentiallysport.com

Легендарный боксер Рой Джонс-младший в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank в беседе с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) рассказал, что видит украинца в топ-5 рейтинга pound-for-pound:



Спасибо тебе дружище. Было приятно пообщаться. Я наслаждаюсь твоей карьерой. Можно сказать, что даже влюблен в твой путь без ума. Еще с того дня, как она началась. На это было очень приятно смотреть. Не могу дождаться момента, когда ты вернешься в битву за чемпионство. В моих глазах ты все еще в топ-5 рейтинга P4P, если вообще не первый. Ведь я не считаю, что поражение автоматически тебя выбрасывает из этого рейтинга. Для меня лучший вне зависимости от весовой категории означает, что ты можешь делать все, что угодно. И ты «Хай-Тек» и способен на все, что пожелаешь.

Лома же признался американцу, что в детстве он был его любимым боксером.