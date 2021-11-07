Руис: «Канело сделал все то, что собирался, но нужно отдать должное и Планту»
Руис назвал сроки своего возвращения на ринг
Мексиканец ждет разрешения врачей
13:18
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Мексиканский супертяжеловес Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) назвал boxingscene.com примерные сроки своего возвращения на ринг.
«Я жду, когда врачи дадут мне зеленый свет. Я готов драться в феврале, январе. Для меня сейчас важно поддерживать форму».
Энди Руис прокомментировал победу своего соотечественника Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО).
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