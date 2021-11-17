Руководитель Mayweather Promotions уверен, что в будущем Дэвис займет место Альвареса на вершине бокса

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Руководитель Mayweather Promotions Леонард Эллерби уверен, что после ухода Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) из бокса место лидера P4P, а также самого высокооплачиваемого боксера планеты займет его клиент Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО):

Сравнив себя с Канело, Дэвис имел в виду, что тот такой же агрессивный. Люди просто вырвали его слова из контекста. Сауль тоже может боксировать, он умеет ломать соперников. Джервонта Дэвис тоже исключительный боксер и потрясающий панчер, у него просто не было возможности продемонстрировать все свои возможности. Вероятно, Исаак Крус заставит его сделать это. Возможно, мы увидим боксирующего Джервонту».