Стало известно имя боксера, который может замерить Ромеро в бою с Дэвисом

Промоутеры Джервонты могут выбрать мексиканского середняка





Исаак Крус / Фото: Boxing Scene

Мексиканский легковес Исаак Крус (22-1-1, 15 КО) может заменить обвиненного в сексуальном насилии Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в поединке с Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО). Об этом сообщил в Twitter журналист ESPN Майк Коппинджер.

«Источники: Исаак Крус – фаворит на замену Ромеро. Он был главным кандидатом на встречу с Дэвисом еще до того, как был выбран Ромеро. Showtime, ответственные за показ шоу Дэвис – Ромеро на PPV, пока не комментируют возникшую ситуацию».

Напомним, ранее Ромеро обвинили в сексуальном насилии в отношении к 24-летней девушке.