Дэвис – Прогрейсу: «Не соглашайся на это, иначе я завершу твою карьеру, с*ка»
Стало известно имя боксера, который может замерить Ромеро в бою с Дэвисом
Промоутеры Джервонты могут выбрать мексиканского середняка
16:36
Исаак Крус / Фото: Boxing Scene
Мексиканский легковес Исаак Крус (22-1-1, 15 КО) может заменить обвиненного в сексуальном насилии Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в поединке с Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО). Об этом сообщил в Twitter журналист ESPN Майк Коппинджер.
«Источники: Исаак Крус – фаворит на замену Ромеро. Он был главным кандидатом на встречу с Дэвисом еще до того, как был выбран Ромеро. Showtime, ответственные за показ шоу Дэвис – Ромеро на PPV, пока не комментируют возникшую ситуацию».
Напомним, ранее Ромеро обвинили в сексуальном насилии в отношении к 24-летней девушке.