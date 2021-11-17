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02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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Самый большой апсет 00-х годов? Вспоминаем поражение Кличко от Сандерса

Украинец, к удивлению всех, не продержался и двух раундов против южноафриканца
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 18:00
Самый большой апсет 00-х годов? Вспоминаем поражение Кличко от Сандерса

Не так давно мы рассказывали вам о самом громком апсете 1990-х годов. Теперь давайте вспомним бой, который шокировал всю боксерскую общественность в 2000-х годах.

К сожалению, в роли проигравшего здесь оказался легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко.

3 августа 2003 года «Доктор стальной молот» встретился с южноафриканцем Корри Сандерсом. Ставки на бой принимались в соотношении 1 к 20 в пользу Кличко. Вообще никто не верил в то, что Сандерс способен что-то противопоставить украинцу.

Однако в бою все развернулось на 180 градусов. Уже в первом раунде Корри несколько раз потряс Кличко, а во втором – добил обессиленного Владимира.

Видео боя:

Рейтинг:
(Голосов: 11)

Теги

Владимир Кличко

Комментарии 3

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17 ноября 2021г. 19:56
да Володя на бой тогда вышел как будто после недельного  запоя, посмотрите на его вид просто=]
0 0
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17 ноября 2021г. 18:33
Льюис тоже так падал от Рахмана, Тайсон от Дагласа, Джошуа от Руиса, и тд.
0 0
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17 ноября 2021г. 18:14
На это больно смотреть! Я был большим фанатом Кличко, записывал все бои на видик и много раз пересматривал поединки. Сотни раз перематывал красивые нокауты, мда было времечко) Бой с Корри смотрел в онлайн, не помню на каком канале по ТВ. Сейчас, смотря эти фото, вспоминаю тот шок
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