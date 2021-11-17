Самый большой апсет 00-х годов? Вспоминаем поражение Кличко от Сандерса

Украинец, к удивлению всех, не продержался и двух раундов против южноафриканца

Не так давно мы рассказывали вам о самом громком апсете 1990-х годов. Теперь давайте вспомним бой, который шокировал всю боксерскую общественность в 2000-х годах.

К сожалению, в роли проигравшего здесь оказался легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко.

3 августа 2003 года «Доктор стальной молот» встретился с южноафриканцем Корри Сандерсом. Ставки на бой принимались в соотношении 1 к 20 в пользу Кличко. Вообще никто не верил в то, что Сандерс способен что-то противопоставить украинцу.

Однако в бою все развернулось на 180 градусов. Уже в первом раунде Корри несколько раз потряс Кличко, а во втором – добил обессиленного Владимира.

Видео боя: