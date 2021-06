Сенсация. Росадо одним ударом отключил Меликузиева. Видео нокаута

Росадо свалил фаворита / Фото: twitter.com

В Эль Пасо (США) опытный американец Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО) в рамках второго среднего веса неожиданно нокаутировал ранее не проигрывавшего проспекта из Узбекистана Бектемира Меликузиева (7-1, 14 КО).



Бой оказался очень интересным на события. Меликузиев в статусе фаворита приживал оппонента к канатам и разбивал того разнообразными комбинациями. Погубило узбекистанца тот момент, что он начал забывать о защите. В третьем раунде прижатый спиной к канатам Росадо выбросил шальной оверхенд, которым он нокаутировал Бектемира.

Gabriel Rosado with a counter right hand from hell. pic.twitter.com/dWWJs8hlnb