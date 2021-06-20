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Сенсация. Росадо одним ударом отключил Меликузиева. Видео нокаута

Американец выбросил неожиданный оверхенд

Бокс Профессиональный бокс
07:29
Сенсация. Росадо одним ударом отключил Меликузиева. Видео нокаута
Росадо свалил фаворита / Фото: twitter.com

В Эль Пасо (США) опытный американец Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО) в рамках второго среднего веса неожиданно нокаутировал ранее не проигрывавшего проспекта из Узбекистана Бектемира Меликузиева (7-1, 14 КО).

Бой оказался очень интересным на события. Меликузиев в статусе фаворита приживал оппонента к канатам и разбивал того разнообразными комбинациями. Погубило узбекистанца тот момент, что он начал забывать о защите. В третьем раунде прижатый спиной к канатам Росадо выбросил шальной оверхенд, которым он нокаутировал Бектемира.


Напомним, Меликузиев стал известен после того как у него сорвался бой с Сергеем Ковалевым.

Карен Агабекян
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Бектемир Меликузиев Габриэль Росадо

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