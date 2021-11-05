«Сейчас нужно работать быстро». Андре Розье рассказал о дальнейших планах Комми после боя с Ломаченко

Боксеры сойдутся в ринге 11-го декабря

Андре Розье / фото - CNN

Андре Розье, тренер экс-чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO), в интервью YouTube каналу AB Boxing News дал комментарий перед следующим боем своего подопечного против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), рассказав о дальнейших планах Комми.

Какие дальнейшие планы, если получится побить Ломаченко, боксера, который входит в топ-10 Р4Р? Дальше сразу на Лопеса или Хэйни? Ричард сейчас на том этапе карьеры, где не стоит медлить. Нужно работать быстро. Он бывший чемпион мира. И сейчас для него наступает время найти возможность стать двукратным чемпионом мира. Так что нужно побеждать. Мы ведь не знаем поднимется ли Лопес. Если да, то его титулы станут вакантными. Будем ориентироваться на обстоятельства.

Ранее Комми сравнил Ломаченко и Лопеса, рассказав, какой из этих боев – самый большой вызов его карьеры.