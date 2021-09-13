Проводников: «Усику бы добавить скорости и мощи, как у Тайсона, тогда его нельзя было бы победить»
«Сфокусирован». С таким целеустремленным Усиком за Джошуа становится страшно
Менее чем через две недели боксеры сойдутся в ринге в Лондоне
13 сентября 10:46
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Уже менее двух недель осталось до одного из самых громких боев 2021-о года – мегафайта супертяжей за четыре пояса Александра Усика (18-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Instagram аккаунт USYK-17 Promotions опубликовал новое фото украинца. Невероятный настрой в глазах Александра. Становится даже немного жутковато:
Сфокусирован.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.