«Сфокусирован». С таким целеустремленным Усиком за Джошуа становится страшно

Менее чем через две недели боксеры сойдутся в ринге в Лондоне

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Уже менее двух недель осталось до одного из самых громких боев 2021-о года – мегафайта супертяжей за четыре пояса Александра Усика (18-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Instagram аккаунт USYK-17 Promotions опубликовал новое фото украинца. Невероятный настрой в глазах Александра. Становится даже немного жутковато:

Сфокусирован.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.