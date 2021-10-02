Шелестюк поставил Альвареса выше Усика в рейтинге P4P

Фото: Instagram Шелестюка

Украинский боксер Тарас Шелестюк рассказал, кто, по его мнению, входит в список лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий:

Кроуфорд хорош. Если он победит Шона Портера, то точно будет в топ-5. Тайсон Фьюри побеждал сильных соперников. Раньше в топ-10 был Джошуа, но теперь Усик занял его место. Эти парни действительно хороши.

Ломаченко также в списке. Он проведет следующий бой и снова победит. Ричард Комми – большой и накачанный. Для Ломаченко это хорошо, поскольку он сможет двигаться и выбрасывать удары».