Шелестюк рассказал о своем спарринге с Ломаченко: «Нам было весело»
Шелестюк поставил Альвареса выше Усика в рейтинге P4P
Василий Ломаченко также вошел в число лучших
2 октября 16:26
Фото: Instagram Шелестюка
Украинский боксер Тарас Шелестюк рассказал, кто, по его мнению, входит в список лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий:
«Я думаю, что Канело – первый номер pound-for-pound. Усик – второй, а за ним идет Кроуфорд. Спенс, Джервонта Дэвис тоже в топ-10. Еще Наоя Иноуэ. Да, у него были не самые сильные соперники, но я ведь говорю о топ-10, а не о топ-5.
Кроуфорд хорош. Если он победит Шона Портера, то точно будет в топ-5. Тайсон Фьюри побеждал сильных соперников. Раньше в топ-10 был Джошуа, но теперь Усик занял его место. Эти парни действительно хороши.
Ломаченко также в списке. Он проведет следующий бой и снова победит. Ричард Комми – большой и накачанный. Для Ломаченко это хорошо, поскольку он сможет двигаться и выбрасывать удары».
Ранее авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг P4P.
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