Усик – второй лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий

В самых разных рейтингах P4P украинца опережает только Сауль Альварес

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Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) приблизился к званию лучшего боксера планеты вне зависимости от весовых категорий.

После победы над Энтони Джошуа украинец поднялся на второе место P4P по версии The Ring и DAZN. Выше Александра находится только самый кассовый боксер современности Сауль Альварес.

В обновленных рейтингах украинец опережает таких боксеров как: Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Джош Тейлор, Теофимо Лопес и многих других чемпионов.

В топ-10 также входит Василий Ломаченко, который занимает восьмое (DAZN) и девятые места (The Ring).

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира во второй весовой категории. Новая цель украинца – собрать все пояса в супертяжах, однако перед этим Александру предстоит провести реванш с Джошуа.