Шок. Поединок Пакьяо - Спенс отменен

Легендарный филиппинец проведет бой против Угаса

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) был вынужден отказаться от поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Во время медицинского обследования Атлетической комиссией штата Невада в Лас-Вегасе, было обнаружено, что у Спенса разрыв сетчатки левого глаза и ему необходима операция.

Все же Мэнни Пакьяо сможет выступить, как и планировалось, 21-го августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Только теперь его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO). Об этом сообщил президент промоутерской компании TGB Promotions Том Браун.

Брауна цитирует издательство boxingscene.com:

«К сожалению, у Эррола разрыв сетчатки, и последующая операция помешала ему принять участие в этом большом мероприятии с оплатой за просмотры. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения в ринг. Мы рады, что Мэнни согласился двигаться вперед. Угас проведет защиту своего титула в бою с человеком, который совсем недавно владел им. Для Йордениса, это серьезная проблема, потому что он принял вызов на коротком уведомлении и проведет бой против легенды мирового бокса».

Йорденис Угас выразил желание встретиться с победителем поединка Пакьяо - Спенс.