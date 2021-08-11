Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шок. Поединок Пакьяо - Спенс отменен

Легендарный филиппинец проведет бой против Угаса
Бокс Профессиональный бокс
07:00
Шок. Поединок Пакьяо - Спенс отменен
Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) был вынужден отказаться от поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Во время медицинского обследования Атлетической комиссией штата Невада в Лас-Вегасе, было обнаружено, что у Спенса разрыв сетчатки левого глаза и ему необходима операция.

Все же Мэнни Пакьяо сможет выступить, как и планировалось, 21-го августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Только теперь его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO). Об этом сообщил президент промоутерской компании TGB Promotions Том Браун.

Брауна цитирует издательство boxingscene.com:

«К сожалению, у Эррола разрыв сетчатки, и последующая операция помешала ему принять участие в этом большом мероприятии с оплатой за просмотры. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения в ринг.

Мы рады, что Мэнни согласился двигаться вперед. Угас проведет защиту своего титула в бою с человеком, который совсем недавно владел им. Для Йордениса, это серьезная проблема, потому что он принял вызов на коротком уведомлении и проведет бой против легенды мирового бокса».

Йорденис Угас выразил желание встретиться с победителем поединка Пакьяо - Спенс.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс Йорденис Угас травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Спенс: «Я очень разочарован тем, что не смогу провести бой против Мэнни Пакьяо»
Спенс: «Я очень разочарован тем, что не смогу провести бой против Мэнни Пакьяо»
Бокс Профессиональный бокс
07:30
Роуч рассказал как Пакьяо уничтожает спарринг-партнеров
Роуч рассказал как Пакьяо уничтожает спарринг-партнеров
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 15:57
1
Роуч: «Пакьяо все еще самый жесткий пахарь, которого я когда-либо тренировал»
Роуч: «Пакьяо все еще самый жесткий пахарь, которого я когда-либо тренировал»
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 09:55
Редкач обратился к Пакьяо: «Я попытаюсь помочь тебе настолько сильно, насколько это возможно»
Редкач обратился к Пакьяо: «Я попытаюсь помочь тебе настолько сильно, насколько это возможно»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 14:38
Угас желает встретиться с победителем поединка Пакьяо – Спенс
Угас желает встретиться с победителем поединка Пакьяо – Спенс
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 14:36
Ожидаемо. Кроуфорд намерен преследовать победителя мегафайта Пакьяо – Спенс
Ожидаемо. Кроуфорд намерен преследовать победителя мегафайта Пакьяо – Спенс
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 07:15

Новости: Бокс

Спенс: «Я очень разочарован тем, что не смогу провести бой против Мэнни Пакьяо»
Спенс: «Я очень разочарован тем, что не смогу провести бой против Мэнни Пакьяо»
Профессиональный бокс
07:30
Шок. Поединок Пакьяо - Спенс отменен
Шок. Поединок Пакьяо - Спенс отменен
Профессиональный бокс
07:00
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
01:18
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
01:15
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Профессиональный бокс
10 августа 23:06
Двое украинцев проведут бои в андеркарте поединка Усик – Джошуа
Двое украинцев проведут бои в андеркарте поединка Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
10 августа 21:58
В Киеве открылся офис WBC
В Киеве открылся офис WBC
Профессиональный бокс
10 августа 21:30
Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача
Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача
Профессиональный бокс
10 августа 18:50
Новорожденная дочь Фьюри переведена в реанимацию
Новорожденная дочь Фьюри переведена в реанимацию
Профессиональный бокс
10 августа 18:37
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
26
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости