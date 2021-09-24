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Сиренко: «Когда мне выпадет возможность проявить себя в хорошем бою, я должен быть на 100% готов»

Украинский проспект – о возможном чемпионском поединке
Бокс Профессиональный бокс
10:58
Сиренко: «Когда мне выпадет возможность проявить себя в хорошем бою, я должен быть на 100% готов»
Владислав Сиренко / Фото - Facebook
Непобежденный украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) высказался относительно выхода на титульный поединок.

«Однозначно в супертяжелом весе в ближайшем будущем пойдет смена поколений. Очень много молодых спортсменов по всему миру подбираются к вершинам рейтинга. А большая масса боксеров, которые сейчас находятся в топе, возрастные. И буквально через несколько лет все должно поменяться. На самом деле интересно посмотреть, как это все будет развиваться. А насчет наших планов, то очень тяжело все предусмотреть. Постоянно привожу пример боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. Джошуа остался без соперника из-за проваленного допинг-теста американца Миллера. И дали шанс Руису. Он не готовился и не планировал этот бой, но ему выпал такой шанс, и он смог себя проявить. Мы усердно трудимся, чтобы дойти до этих околотоповых боев и постараться максимально проявить себя уже с качественной оппозицией. Но не могу исключать и момент удачи».


Но какие-то сроки вы все равно себе ставите?

«Мне сейчас 26 лет, я еще относительно молодой для своей категории. Потому что хорошим супертяжам в основном 30 и больше. И у меня еще есть время, чтобы крепчать и заявить о себе более значимо. За свою карьеру я провел 18 боев. Но первые поединки прошли в Южной Африке с очень слабой оппозицией – я это понимаю и признаю, но в тот момент у меня не было другого выбора, и я проводил те бои, которые мог. Сейчас моя задача набираться опыта и тренироваться. И когда мне выпадет возможность проявить себя в хорошем бою, я должен быть на 100% готов. Как физически, так и морально».


Напомним, в своем последнем поединке Сиренко в первом раунде брутально нокаутировал россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).
Источник: news.obozrevatel.com Владимир Кириченко
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Владислав Сиренко

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