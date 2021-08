Скотт: «У Уайлдера лучшая челюсть в супертяжелом дивизионе»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), убежден, что его подопечный обладает самым прочным подбородком в своей весовой категории.

Deontay Wilder's trainer Malik Scott: "He has the best chin in the division. Take last fight away. In first Fury fight he got hit, but not how people get punched in this division. Tall, rangy, incredible head movement when he wants to use it - he doesn't get hit." [PBC Podcast]