Тренер Уайлдера: «Деонтей был против вакцины, но привился ради любви к спорту»

Скотт поведал о здоровье «Бронзового Бомбардировщика»

Деонтей Уайлдер / фото - Tuscaloosa News

Тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Малик Скотт поделился информацией о вакцинировании против коронавируса своего подопечного. Наставник американца заявил в комментарии The PBC Podcast, что боксер был против вакцины, но ради своих фанатов согласился на инъекцию. На этом фоне Скотт раскритиковал Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Слышал, Фьюри привился одной дозой, а на вторую забил. Это дико безответственно, считаю. У тебя же бой на носу! Неважно, что парни готовы уничтожить друг друга; должно быть взаимоуважение и ответственность, чтобы добраться до ринга без приключений. А так ты подвёл фанатов, уже купивших авиабилеты, забронировавших отели и так далее. А парни в андеркарде? Как насчет тех, кто купил PPV? Промоутеров? Менеджеров? Да все. Здесь не место эгоизму. Уайлдер был тотально против вакцины. Но ради любви к спорту, фанатам, ради стремления к расплате и отмщению он не только привился, но убедился в том, что мы все в команде вакцинированы. Ради этих целей мы все должны были это проделать».

Бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но позже перенесен на 9 октября из-за положительного теста на коронавирус у британца.

Промоутер Боб Арум ранее сравнил силу и ум двух супертяжеловесов.