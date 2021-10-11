Скотт: «У Уайлдера разбита губа, он сломал руку, сломал палец или сустав»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), рассказал о состоянии «Бронзового бомбардировщика» после поражения от обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, он очень хорош и чертовски хорош. После сегодняшнего вечера я буду считать его великим бойцом. Большое уважение. Уайлдер был великолепен, но Фьюри был сильнее. Победил лучший.

Мы почти выиграли. Это был адский опыт. Хочу, чтобы Деонтей хорошо отдохнул после этого. Я позабочусь, чтобы он все понял».