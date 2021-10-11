Фьюри оценил выступление Уайлдера и возмутился его поведением после боя
Скотт: «У Уайлдера разбита губа, он сломал руку, сломал палец или сустав»
Тренер американца рассказал о состоянии «Бронзового бомбардировщика»
07:15
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), рассказал о состоянии «Бронзового бомбардировщика» после поражения от обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:
«Все было круто, потом мы обратились к доктору. У него разбита губа, он сломал руку, сломал палец или сустав. Но жизнь продолжается.
Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, он очень хорош и чертовски хорош. После сегодняшнего вечера я буду считать его великим бойцом. Большое уважение. Уайлдер был великолепен, но Фьюри был сильнее. Победил лучший.
Мы почти выиграли. Это был адский опыт. Хочу, чтобы Деонтей хорошо отдохнул после этого. Я позабочусь, чтобы он все понял».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.
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