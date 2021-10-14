Лопес: «Я хочу крови. Я сломаю шею Камбососу, но не буду убивать, ведь у него есть дети»
«Сквозь пот, кровь и слезы». Как Камбосос готовится к предстоящему бою с Лопесом
Череда переносов поединка вскоре должна закончиться, но даты еще нет
14 октября 20:04
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа
Претендент по линии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) поделился фрагментами подготовки к предстоящему поединку с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Безжалостен 24/7.
Relentless 24/7 #AndNew pic.twitter.com/3bP5sdOObZ— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) October 9, 2021
Сквозь кровь, пот и слезы.
Напомним, что дата предстоящего боя австралийца с американцем все еще неизвестна. Лопес хотел бы вернуться в ринг 13 ноября, а организатор поединка провести событие в один день с боем Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).