Контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан до конца недели. Мегафайт состоится в сентябре
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Арена в Лондоне может вместить 62 000 зрителей
21:53
Джошуа и Усик / Фото - goodwordnewsПоединок между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).
Арена на 62 000 мест является наиболее предпочтительным вариантом для проведения мегафайта в сентябре. Об этом сообщает Sky Sports.
Накануне британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что контракт на поединок Усик – Джошуа будет подписан на этой неделе.
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