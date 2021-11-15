Соперник Далакяна: «Я приехал забрать чемпионский титул из Украины»

Консепсьон отметил навыки украинца, но все равно уверен в своей победе

Фото: facebook.com/Union-Boxing-Promotion

Луис Консепсьон (39-8, 28 KO) прибыл в Украину на поединок с чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 KO). Панамец пообщался с пресс-службой Union Boxing Promotion о предстоящем поединке:



Я полностью доволен своей подготовкой к бою и работой моей команды. Уважаю Далакяна, он по праву является действующим чемпионом мира и очень техничным боксером. Но я приехал для того, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс и забрать чемпионский титул из Украины.

Ранее стало известно, сколько зрителей смогут присутствовать на поединке Далакяна и какие будут ограничения.