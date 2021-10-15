Определилась дата и место проведения следующего боя Далакяна

Украинец проведет очередную защиту титула WBA

Фото: Facebook Артема Далакяна

Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) следующий бой проведет 20 ноября в Киев, в зале ACCO International. Это официально!

Украинец подерется против обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО). Призовой фонд поединка будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона.

Напомним, в объединительном поединке против Далакяна заинтересован обладатель пояса WBC.

Интересно, что практически год Далакян был единственным чемпионом мира из Украины и только недавно к нему в компанию присоединился Александр Усик.