Команда Далакяна выиграла промоутерские торги. Следующий бой украинского чемпиона пройдет в Киеве
Определилась дата и место проведения следующего боя Далакяна
Украинец проведет очередную защиту титула WBA
13:21
Фото: Facebook Артема Далакяна
Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) следующий бой проведет 20 ноября в Киев, в зале ACCO International. Это официально!
Украинец подерется против обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО). Призовой фонд поединка будет распределен в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона.
Напомним, в объединительном поединке против Далакяна заинтересован обладатель пояса WBC.
Интересно, что практически год Далакян был единственным чемпионом мира из Украины и только недавно к нему в компанию присоединился Александр Усик.
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