Соррилья жестко нокаутировал обидчика Хорхе Линареса

Все решил мощный удар по печени





Пабло Сесар Кано / Фото: Triller

В Голливуде, штат Флорида, США, в главном событии боксерского шоу чемпион Северной Америки по версии NABF в первом полусреднем весе пуэрториканец Даниэлито Соррилья (16-0, 12 КО) нокаутировал во втором раунде опытного мексиканца Пабло Сесара Кано (33-8-1, 23 КО).



Отметим, что Кано стал известен широкой публике после того как нокаутировал экс-чемпиона мира венесуэльца Хорхе Линареса.

Соррилья доминировал над Кано в первом и втором раундах. Роковым для Кано стал мощнейший удар по печени, после которого он не сразу, но все же опустился на колено и не смог продолжить бой.