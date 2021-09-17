«Стратегия войны». Джошуа продолжает работу над скоростью накануне боя с Усиком
Спарринг-партнер Джошуа: «Энтони слишком большой и сильный для Усика»
Стюарт уверен в победе соотечественника
13:38
Энтони Джошуа / Фото: Twitter
Британский супертяж Хосеа Стюарт (0-2), который ранее работал в тренировочном лагере Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), поделился мнением о поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO против Александра Усика (18-0, 13 KO):
Я вижу отличный поединок. Усик – это вам не шутки. Он абсолютный чемпион в крузервейте, также олимпийский золотой медалист. Он навяжет бой, но я могу представить, как AJ останавливает его в поздних раундах.
Слишком большой, слишком сильный и у него также есть навыки, чтобы теснить его. С Усиком не будет легко. Я представляю, что он будет куражиться в ринге, но Джошуа его уберет.
Усик выиграл первую битву у Джошуа. Правда, она не повлияет на исход боя.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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