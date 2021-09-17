Спарринг-партнер Джошуа: «Энтони слишком большой и сильный для Усика»

Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Британский супертяж Хосеа Стюарт (0-2), который ранее работал в тренировочном лагере Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), поделился мнением о поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO против Александра Усика (18-0, 13 KO):



Слишком большой, слишком сильный и у него также есть навыки, чтобы теснить его. С Усиком не будет легко. Я представляю, что он будет куражиться в ринге, но Джошуа его уберет.