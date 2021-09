Усик выиграл первую битву у Джошуа. Правда, она не повлияет на исход боя

Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото - skysports.com

До боя Александр Усик – Энтони Джошуа остается чуть больше недели. Один из самых больших поединков осени уже на носу.

И в Sky Sports пытаются раскачать эту встречу всеми возможными способами. Стоимость просмотра поединка на этом ресурсе составляет почти 25 фунтов стерлингов (почти 885 грн), поэтому транслятор заинтересован в том, чтобы аудитория этого боя была как можно более широкой.

AJ v USYK RAP BATTLE



Who is the master on the mic? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/NBVsKsmKNb