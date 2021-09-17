Усик выиграл первую битву у Джошуа. Правда, она не повлияет на исход боя

Хотя, по факту, повеселили оба боксера

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Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото - skysports.com

До боя Александр Усик – Энтони Джошуа остается чуть больше недели. Один из самых больших поединков осени уже на носу.

И в Sky Sports пытаются раскачать эту встречу всеми возможными способами. Стоимость просмотра поединка на этом ресурсе составляет почти 25 фунтов стерлингов (почти 885 грн), поэтому транслятор заинтересован в том, чтобы аудитория этого боя была как можно более широкой.

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция

AJ v USYK RAP BATTLE



Who is the master on the mic? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/NBVsKsmKNb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 16, 2021

А поэтому для нас устроили заочный реп-батл боксеров. Джошуа вспомнили, как он зачитал строки о футболе, ну а Усику – исполнение трека «Моя игра» Басты. И, что интересно, британцы «запикали» матерное выражение в русскоязычной песне украинца.

Болельщики, в большинстве, просто посмеялись от того, что увидели. Ну а затем все же сошлись во мнении, что эту битву выиграл Усик.

«Мастер микрофона – это Эминем. Ну а по тому, что сделали Джошуа и Усик, то стоит признать, что украинец был лучше».

«Да, Усик был лучше, хоть я и фанат Джошуа».

«Джошуа дал в штангу».

«Усик забирает этот раунд».

«Вау, Усик в огне».

«Усик 10:8».

Так что, получается, первое поражение украинец своему сопернику нанес. Теперь стоит заняться более серьезными вещами.

Уже 20 сентября Усик и его команда вылетят в Лондон, чтобы на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» попытаться отобрать у Джошуа пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Оба боксера максимально ответственно подходят к этому поединку. Украинец, понимая, что соперник превосходит его в антропометрии, набрал дополнительные килограммы. Британец, наоборот, отдавая себе отчет в том, что соперник активно двигается в ринге, подсушился.

И, что интересно, оба боксера пошли на тренерские перестановки перед этой встречей. Усика к главному поединку в профессиональной карьере так же, как и к финалу WBSS против Мурата Гассиева, готовит Анатолий Ломаченко.

Тогда как тренер Джошуа Роб Маккрэкен в начале тренировочного лагеря был вынужден уехать на Олимпийские игры вместе с командой Великобритании. Впрочем, он уже успел вернуться и должен находиться в углу своего боксера во время встречи с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

И в ринге уже не будет никаких песен. Там будет огонь. И главное в этом всем то, что совершенно непонятно чья возьмет верх.