Спарринг-партнер Усика: «Александр станет проблемой для кого угодно»
Крузер Микаэль Лаваль (13-0, 7 KO), который ранее работал с Александром Усиком (18-0, 13 KO) в тренировочных лагерях, поделился мнением об украинце:
Впервые они вышли на меня через моего менеджера и пригласили в лагерь. Я следил за карьерой Усика, поэтому всегда знал, что этот чувак станет проблемой для кого угодно. В шутку говорил, что в ринге он похож на призрака.
Иногда мы здорово зарубались, и он однозначно меня зауважал. Сперва он поставил меня в спаррингах последним в четверке. Но после первой же сессии поставил вторым. Он прогревался на первом спарринг-партнере, а затем у нас начиналась настоящая войнушка. Нам обоим нравилась совместная работа. Поэтому он пригласил меня вновь.
Усик веселый и приятный чувак. Он всегда шутит. Он очень простой мужик, скромный такой.
Усик 25 сентября проведет поединок против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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