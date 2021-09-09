Спарринг-партнер Усика: «Александр станет проблемой для кого угодно»

Усик и Лаваль / Фото: Instagram

Крузер Микаэль Лаваль (13-0, 7 KO), который ранее работал с Александром Усиком (18-0, 13 KO) в тренировочных лагерях, поделился мнением об украинце:



Иногда мы здорово зарубались, и он однозначно меня зауважал. Сперва он поставил меня в спаррингах последним в четверке. Но после первой же сессии поставил вторым. Он прогревался на первом спарринг-партнере, а затем у нас начиналась настоящая войнушка. Нам обоим нравилась совместная работа. Поэтому он пригласил меня вновь.

Усик веселый и приятный чувак. Он всегда шутит. Он очень простой мужик, скромный такой.