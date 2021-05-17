Белью: «Джошуа удосрочит Фьюри. Он самый беспощадный финишер, которого я видел со времен Льюиса и Тайсона»
«Спасибо за воплощение мечты сына в реальность». Фьюри после анонса поединка с Джошуа посетил WWE
Поединок Тайсона с Энтони состоится 14 августа в Саудовской Аравии
17 мая 14:28
Тайсон Фьюри с сыном / Фото: twitter.com/Tyson_Fury
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) после анонса предстоящего поединка за статус абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) со своим сыном Джоном Джеймсом Фьюри посетил популярное в США реслинг-шоу WWE.
Фотографию сына с бойцом WWE Реем Мистерио чемпион WBC разместил в своем Instagram с трогательной подписью:
Отличные времена с моим мальчиком. Его лицо, когда он встречает Мистерио, воплощающего его мечты в реальность. Брат Рей, спасибо, как и всему WWE.
Напомним, что стали известны гонорары Джошуа и Фьюри за их мегафайт.