«Спасибо за воплощение мечты сына в реальность». Фьюри после анонса поединка с Джошуа посетил WWE

Поединок Тайсона с Энтони состоится 14 августа в Саудовской Аравии

Тайсон Фьюри с сыном / Фото: twitter.com/Tyson_Fury

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) после анонса предстоящего поединка за статус абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) со своим сыном Джоном Джеймсом Фьюри посетил популярное в США реслинг-шоу WWE.



Фотографию сына с бойцом WWE Реем Мистерио чемпион WBC разместил в своем Instagram с трогательной подписью:

Отличные времена с моим мальчиком. Его лицо, когда он встречает Мистерио, воплощающего его мечты в реальность. Брат Рей, спасибо, как и всему WWE.

Напомним, что стали известны гонорары Джошуа и Фьюри за их мегафайт.