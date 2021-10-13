Спенс вернулся в зал после отслоения сетчатки

Американец будет помогать Брауну в подготовке к Бетербиеву

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Деррик Джеймс, тренер объединенного чемпиона в полусреднем весе (до 66.7 кг), американца Эррола Спенса-младшего (27-0, 21 КО), сообщил в социальных сетях о том, что его подопечный вернулся к тренировкам после отслоения сетчатки в августе и отказа от поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).

По словам Джеймса, Спенс будет помогать своему товарищу по олимпийской сборной США полутяжеловесу Маркусу Брауну (24-1-0, 16 KO) в подготовке к российскому чемпиону Артуру Бетербиеву (16-0-0, 16 KO).

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Эррол Спенс благодарен врачам, обнаружившим у него отслоение сетчатки глаза.