Ортис сравнил Кроуфорда и Спенса
Спенс вернулся в зал после отслоения сетчатки
Американец будет помогать Брауну в подготовке к Бетербиеву
09:20
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Деррик Джеймс, тренер объединенного чемпиона в полусреднем весе (до 66.7 кг), американца Эррола Спенса-младшего (27-0, 21 КО), сообщил в социальных сетях о том, что его подопечный вернулся к тренировкам после отслоения сетчатки в августе и отказа от поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).
По словам Джеймса, Спенс будет помогать своему товарищу по олимпийской сборной США полутяжеловесу Маркусу Брауну (24-1-0, 16 KO) в подготовке к российскому чемпиону Артуру Бетербиеву (16-0-0, 16 KO).
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Эррол Спенс благодарен врачам, обнаружившим у него отслоение сетчатки глаза.
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