Бивол и две неожиданные фамилии. Известно, с кем может провести следующий бой Альварес
Стало известно, в каком весе могут подраться Бивол и Альварес
Россиянин ждет подтверждения боя от Канело
09:40
Дмитрий Бивол и Сауль Альварес / фото - RingSide24
Чемпион мира в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) может провести поединок с лидером рейтинга Р4Р Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
Россиянин может подраться с мексиканцем в промежуточном весе. Об этом сообщил инсайдер Лэнс Пагмир.
«Лагерь Дмитрия Бивола ожидает подтверждения от чемпиона мира в четырех весовых категориях относительно схватки в промежуточном весе между 165 и 174 фунтами. Возможно, нужно будет передвинуть дату, чтобы у Бивола было достаточно времени на дорогу, акклиматизацию и сгонку веса».
Промоутер Эдди Хирн ранее подтвердил интерес к организации подобного поединка.
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