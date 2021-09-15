Шакур Стивенсон: «Я хочу встретиться с Вальдесом»
Стивенсон назвал переоцененной победу Херринга над Фрэмптоном
Шакур уверен, что большой старик побил маленького старика
09:00
Фрэмптон и Херринг / Фото: boxingscene.com
Претендент на титул во втором полулегком весе американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) заявил, что победа чемпиона WBO Джеймела Херринга (23-2, 11 КО) над бывшим №1 P4P Карлом Фрэмптоном (28-3, 16 КО) переоценена.
«Люди были под впечатлением больше, чем я. Фрэмптон – это парень, поднявшийся в наш вес из 55,3 кг. Джеймел же боксировал в 63,9 кг на Олимпиаде, он большой чувак.
Думаю, что он просто передавил Фрэмптона. Не поймите неправильно, но они оба уже на закате карьеры, но это был бой маленького и большого бойца. Большого старика и маленького старика».
Напомним, Херринг и Стивенсон проведут поединок 23 октября в Атланте.
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