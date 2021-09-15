Стивенсон назвал переоцененной победу Херринга над Фрэмптоном

Фрэмптон и Херринг / Фото: boxingscene.com

Претендент на титул во втором полулегком весе американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) заявил, что победа чемпиона WBO Джеймела Херринга (23-2, 11 КО) над бывшим №1 P4P Карлом Фрэмптоном (28-3, 16 КО) переоценена.



Думаю, что он просто передавил Фрэмптона. Не поймите неправильно, но они оба уже на закате карьеры, но это был бой маленького и большого бойца. Большого старика и маленького старика».