Стивенсон – о победе над Херрингом: «Я не собирался забирать пояс близким решением»

Американец признался, что планировал завершить поединок с соотечественником досрочно

Фото: badlefthook.com

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон (17-0-0, 9 KO) признался на послематчевой пресс-конференции, посвященной его поединку с соотечественником Джамелом Херрингом (23-3-0, 11 KO), что не хотел доводить встречу до судейского решения.

«Мой настрой заключался в том, чтобы выйти и забрать пояс. И сделать это не близким решением, как все ожидали. Я хотел доминировать, как и всегда. И мне все равно, кто стоит напротив. Были моменты, когда Джамел пытался надавить на меня, но я не собирался прятаться. Я настоял на своем и дождался своего часа».

Шакур Стивенсон досрочно победил Джеймела Херринга и завоевал титул WBO во втором полулегком весе.