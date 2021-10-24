Стивенсон после победы над Херрингом бросил вызов чемпиону WBC
Стивенсон – о победе над Херрингом: «Я не собирался забирать пояс близким решением»
Американец признался, что планировал завершить поединок с соотечественником досрочно
15:35
Фото: badlefthook.com
Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон (17-0-0, 9 KO) признался на послематчевой пресс-конференции, посвященной его поединку с соотечественником Джамелом Херрингом (23-3-0, 11 KO), что не хотел доводить встречу до судейского решения.
«Мой настрой заключался в том, чтобы выйти и забрать пояс. И сделать это не близким решением, как все ожидали. Я хотел доминировать, как и всегда. И мне все равно, кто стоит напротив.
Были моменты, когда Джамел пытался надавить на меня, но я не собирался прятаться. Я настоял на своем и дождался своего часа».
Шакур Стивенсон досрочно победил Джеймела Херринга и завоевал титул WBO во втором полулегком весе.
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