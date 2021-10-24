Стивенсон разбил Херринга в бою за чемпионский титул WBO

Рефери остановил поединок в десятом раунде

Фото: Top Rank

Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) в главном поединке вечера бокса в Атланте, США, досрочно победил Джеймела Херринга (23-3, 11 KO) и завоевал титул WBO во втором полулегком весе. Отметим, что Стивенсон стал чемпионом мира во 2-й весовой категории.



Шакур лучше работал со средней и дальней дистанции, в том время как экс-чемпион старался сократить дистанцию и боксировать вблизи. Стивенсон методично обходил защиту Херринга, и нанес Джеймелу рассечение. В 10-м раунде Джеймел вышел в ринг, но на удары Стивенсона уже не успевал реагировать, и рефери остановил бой.

WBO JUNIOR LIGHTWEIGHT CHAMPION



Make that 2x world champion, @ShakurStevenson. #HerringStevenson pic.twitter.com/69nB3n0lhj — Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2021

О полном ходе поединка можете узнать из онлайн-трансляции.