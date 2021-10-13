Так начинался путь к новой вершине. В этот день три года назад Усик дебютировал в супертяжах

Украинский боксер досрочно остановил Чазза Уизерспуна

Фото: Getty Images

13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) провел дебютный бой в супертяжелом весе.

В Чикаго Усик досрочно остановил местного бойца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Видео боя:

Напомним, затем Усик в супертяжелом весе победил Дерека Чисору, а недавно оказался сильнее Энтони Джошуа, завоевав титулы чемпиона мира хэвивейте по версиям WBA, WBO, IBF.

Украинец стал лишь третьим боксером в истории, которому удалось выиграть мировые пояса сначала в тяжелом, а затем в супертяжелом дивизионах. До него это делали только Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй.

Накануне промоутер Усика рассказал, возможен ли в скором времени бой против Тайсона Фьюри.