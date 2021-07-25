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Такам - о поражении Джойсу: «Когда я хотел пойти вперед, рефери остановил бой»

Французский ветеран прокомментировал поединок с непобежденным британцем
Бокс Профессиональный бокс
09:00
Такам - о поражении Джойсу: «Когда я хотел пойти вперед, рефери остановил бой»
Фото: boxingnews24.com

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Карлос Такам (39-6-1, 28 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves поделился эмоциями после досрочного поражения в бою с непобежденным британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО).

«Я чувствую себя хорошо. Не хочу ныть из-за того, что проиграл бой. Ви видели поединок, видели, что произошло, так что без комментариев. Это меня задело.

В первую очень хочу поблагодарить всех своих британских фанатов. Поздравляю Джо Джойса с победой в этом бою, он хороший чемпион. Но я действительно думаю, что не нравлюсь некоторым местным рефери. Я не хочу говорить про всех британских рефери, но некоторым я не нравлюсь.

Вы видели поединок. До, он наносил один, два, три удара, но я оставался в бою. Я поднял руки и ждал, когда он устанет, чтобы перейти в атаку. Когда я хотел пойти вперед, рефери остановил бой. Я не знаю почему. Я спросил его об этом. Я был действительно взбешен. Я не знаю, что сказать».

Джо Джойс нокаутировал Карлоса Такама в шестом раунде.

Рене Тер Велде
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