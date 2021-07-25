Джойс нокаутировал Такама

Поединок завершился в шестом раунде

Фото: portal4sport.com

На SSE Wembley Arena в Лондоне состоялся поединок между непобежденным супертяжеловесом из Великобритании Джо Джойсом и экс-претендентом на титул, французом камерунского происхождения Карлосом Такамом.

С первых секунд поединка Джойс начал прессинговать оппонента, одновременно работая джебом по этажам. Такам огрызался размашистыми одиночными ударами, частенько донося правый оверхенд через переднюю руку оппонента. Со второй трехминутке француз стал разряжаться сериями в корпус, заканчивая их левым крюком по голове, в то время как Джойс, демонстрируя хладнокровие, периодически выбрасывал джеб, к которому добавлял кросс.

В самом начале шестого раунда британец потряс Такама левым хуком, после чего принялся выбрасывать яростные комбинации. Француз пытался бить в ответ, однако Джойс не планировал отступать, продолжая разбивать потрясенного соперника. В итоге рефери принял решение остановить поединок, когда увидел, что Такам лишь пятиться назад и беспомощно принимает ущерб.

Таким образом, Джойс одержал победу техническим нокаутом. Британец защитил титулы чемпиона по версиям WBC Silver и WBO International.

Джо Джойс оказался ровно на 7 килограмм тяжелее Карлоса Такама.