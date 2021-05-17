Джейк Пол: «Не думал, что Мейвезер так разозлится из-за кепки»
Тайсон: «Мейвезер все еще лучше топовых бойцов мира»
«Железный Майк» уверен в силе Флойда
17 мая 13:51
Флойд Мейвезер / Фото: boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса, американец Майк Тайсон в эфире своего подкаста Hotboxin’ заверил, что экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) все еще мог бы составить конкуренцию топовым бойцам мира. Напомним, что 6 июня Мейвезер проведет поединок с блоггером Логаном Полом (0-1).
Послушайте, Флойд и сейчас лучше, чем все эти парни. Хоть ему уже и за 40, он все еще лучше всех этих бойцов, и сейчас он дерется с YouTube-блоггером. И он сделает больше денег, чем все действующие чемпионы.
Логан и Джейк Пол делают спорт таким интересным. Настоящие чемпионы, боксеры, они не собирают так много просмотров. Поверьте, они были бы счастливы, если бы на них посмотрел миллион человек. На этих же ребят смотрят 80 миллионов. У меня это просто в голове не укладывается.
Отметим, что Флойд устроил потасовку с блоггером Джейком Полом (3-0, 3 KO).
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