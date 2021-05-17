Тайсон: «Мейвезер все еще лучше топовых бойцов мира»

Флойд Мейвезер / Фото: boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса, американец Майк Тайсон в эфире своего подкаста Hotboxin’ заверил, что экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) все еще мог бы составить конкуренцию топовым бойцам мира. Напомним, что 6 июня Мейвезер проведет поединок с блоггером Логаном Полом (0-1).



Логан и Джейк Пол делают спорт таким интересным. Настоящие чемпионы, боксеры, они не собирают так много просмотров. Поверьте, они были бы счастливы, если бы на них посмотрел миллион человек. На этих же ребят смотрят 80 миллионов. У меня это просто в голове не укладывается.