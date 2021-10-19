Теперь приходится боксировать с Накатани и Комми. Пять лучших боев Ломаченко, которые так и не состоялись

Там были действительно громкие имена

Мнение

Василий Ломаченко / Фото - Boxing Scene

Двукратный олимпийский чемпион. В профессионалах он завоевывал пояса в трех весовых категориях. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) – будущий член международного Зала боксерской славы. В этом нет сомнений.

Но скорее из-за того как он боксировал, нежели из-за того с кем. Рассел, Миртинес, Уолтерс, Ригондо, Линарес, Педраса, Кэмпбелл – все они уступали украинцу. Это набор достойных боксеров, но по-настоящему громких имен среди них нет.

Орландо Салидо и Теофимо Лопес – самые известные из соперников Ломаченко. Им обоим Василий проиграл.

Украинец пока что не выиграл ни одного действительно крупного поединка. У него все еще не было боя, который действительно вошел бы в историю. Хотя такие варианты были. Вот пять крупных поединков Ломаченко, которые так и не состоялись.

Реванш с Орландо Салидо

Украинцу просто нужно было закрыть поражение. И он хотел это сделать, не скрывал своего желания. Переговоры с мексиканцем тянулись очень долго. Порой складывалось впечатление, что стороны уже очень близки к достижению соглашения. Но потом Салидо поднимал планку своих запросов еще выше. И так продолжалось до тех пор, пока мексиканцу не наступило время завершать карьеру.

Реванш – это всегда красивая история. У многих боксеров были подобные повороты в карьере: они оступались, но потом доказывали свое превосходство. Никто не сомневался, что Ломаченко во втором поединке победит Салидо. Но этого второго боя так и не произошло. К сожалению.

Бой с Мэнни Пакьяо

Об этом поединке действительно велись переговоры. И Мэнни, и Боб Арум хотели устроить бой. Филиппинец был готов опуститься в легкий вес, где украинец уже завладел поясом WBA.

Но в ответ менеджер Ломаченко заявил, что Василий не заинтересован в таком поединке: «Победа над стариком никуда его не приведет».

Как же глупо это звучит. И тогда, и сейчас. С одной стороны, действительно, победить уходящую легенду – это не самое большое достижение. Но, с другой, иметь в своем рекорде бой с Пакьяо – это очень почетно.

Тем более, после тех заявлений Мэнни еще побил Бронера, Турмана и уступил Угасу, хотя изначально должен был драться со Спенсом. Пакьяо завершил карьеру. Жаль, что Ломаченко не захотел с ним боксировать. Ведь им двигала мечтать стать абсолютным чемпионом мира.

Бой с Майки Гарсией

Об этом поединке говорили очень много. Дошло до того, что боксеры даже встретились друг с другом и сделали совместное фото. Арум сравнивал переговоры по этому поединку с переговорами по встрече Мейвезер – Пакьяо. Промоутер шутил: «Мы уговорим все стороны, наверное, когда мне исполнится 90 лет».

Сейчас Аруму 89. Но смысла в этом поединке нет. Тогда их бой был бы встречей за статус абсолютного чемпиона мира: Ломаченко обладал поясами WBO и WBA, а Гарсия – титулами WBC и IBF.

Но обсуждение поединка длилось настолько долго, что Гарсия решился на самоубийство и поднялся в полусредний вес, чтобы без шансов уступить Эрролу Спенсу.

Бой с Джервонтой Дэвисом

Наверное, самый далекий к организации бой из этого списка. Но это не отменяет того, что разговоров о нем было предостаточно. Главная проблема – класс Ломаченко., промоутер Дэвиса, понимал и понимает сейчас, что украинец является слишком опасным соперником.

Риск большой, а перспективы заработка маленькие. Поэтому эта встреча все откладывается и откладывается. На самом деле, прошло уже шесть лет с тех пор, как впервые заговорили о возможности боя Ломаченко – Дэвис.

Убедить Мейвезера и Дэвиса так и не удалось. И, почему-то, не верится, что все же удастся.

Реванш с Теофимо Лопесом

Все еще непонятно состоится он или нет, но сам американец всячески отрицает вариант со вторым боем против украинца.

Неожиданное поражение, потеря трех поясов. Ломаченко хотел исправить ошибку, взять реванш, продемонстрировать свой настоящий уровень и все же стать абсолютным чемпионом мира. Но он находится в проигрышной позиции – все зависит от желания соперника, на него нет никаких рычагов влияния.

Сейчас все мы видим, как срывается еще один громкий бой украинца. И взамен ему приходится драться с Накатани и Комми. С отличными парнями, которые заслуживают только уважения. Но громкими именами их не назовешь.

Ломаченко – крутой боксер. Но в сухом остатке получается, что он так и не выиграл ни одного громкого поединка. Кажется, мечта стать абсолютным чемпионом мира лишь испортила его карьеру.

Во-первых, он ее не исполнил. А, во-вторых, потерял и продолжает терять громкие бои. Так ведь, Шакур, Вальдес?