Теперь приходится боксировать с Накатани и Комми. Пять лучших боев Ломаченко, которые так и не состоялись

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 6
Сегодня 17
Завтра 23
Футбол (3 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Агробизнес - Металлист 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Черноморец - Верес 0:1 Окончен
Хоккей (3 события из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Даллас Старз 3:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Сокол - Рулав Одд 4:3 Окончен
18:45 Белый Барс - Краматорск 2:9 Окончен
Теннис (4 события из 32) показать все
ATP 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:25 Камерон Норри - Николай Басилашвили 2:1 Окончен
ATP 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:10 Джон Мильман - Бенжамин Бонзи 2:1 Окончен
WTA 2021 (Tenerife, Spain)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:30 Марта Костюк - Ирина-Камелия Бегу 0:2 Окончен
WTA 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:05 Дарья Касаткина - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 ПСЖ - РБ Лейпциг 1:1 2-й тайм
22:00 Атлетико - Ливерпуль 2:2 2-й тайм
22:00 Порту - Милан 0:0 2-й тайм
22:00 Аякс - Боруссия Дортмунд 2:0 2-й тайм
22:00 Шахтер - Реал 0:2 2-й тайм
22:00 Интер - Шериф 1:1 2-й тайм
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Спортинг 1:4 Окончен
19:45 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Окончен
22:00 ПСЖ - РБ Лейпциг 1:1 2-й тайм
22:00 Атлетико - Ливерпуль 2:2 2-й тайм
22:00 Порту - Милан 0:0 2-й тайм
22:00 Аякс - Боруссия Дортмунд 2:0 2-й тайм
22:00 Шахтер - Реал 0:2 2-й тайм
22:00 Интер - Шериф 1:1 2-й тайм
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:30 Селтик - Ференцварош 2:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Филадельфия Флайерс - Сиэтл Кракен 6:1 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
04:30 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Сент-Луис Блюз 4:7 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Днепр 4:1 Окончен
19:30 Мариуполь - Кременчуг 4:2 Окончен
Теннис (2 события из 41) показать все
ATP 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:55 Ласло Дйере - Симон Жиль 1:2 Окончен
18:30 Евгений Донской - Илья Ивашка -:- Отменен
Футбол (8 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Барселона - Динамо -:- Запланирован
19:45 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Бавария -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Аталанта -:- Запланирован
22:00 Янг Бойз - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Лилль - Севилья -:- Запланирован
22:00 Челси - Мальме -:- Запланирован
22:00 Зенит - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Теннис (2 события из 43) показать все
ATP 2021 (Moscow, Russia)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:20 Маккензи Макдональд - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
WTA 2021 (Tenerife, Spain)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:45 Элина Свитолина - Мария Камила Осорио Серрано 1:0 Отложен

Теперь приходится боксировать с Накатани и Комми. Пять лучших боев Ломаченко, которые так и не состоялись

Там были действительно громкие имена
Бокс Профессиональный бокс
13:28
Теперь приходится боксировать с Накатани и Комми. Пять лучших боев Ломаченко, которые так и не состоялись Мнение
Василий Ломаченко / Фото - Boxing Scene

Двукратный олимпийский чемпион. В профессионалах он завоевывал пояса в трех весовых категориях. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) – будущий член международного Зала боксерской славы. В этом нет сомнений.

Но скорее из-за того как он боксировал, нежели из-за того с кем. Рассел, Миртинес, Уолтерс, Ригондо, Линарес, Педраса, Кэмпбелл – все они уступали украинцу. Это набор достойных боксеров, но по-настоящему громких имен среди них нет.

Орландо Салидо и Теофимо Лопес – самые известные из соперников Ломаченко. Им обоим Василий проиграл.

Украинец пока что не выиграл ни одного действительно крупного поединка. У него все еще не было боя, который действительно вошел бы в историю. Хотя такие варианты были. Вот пять крупных поединков Ломаченко, которые так и не состоялись.

Реванш с Орландо Салидо

Украинцу просто нужно было закрыть поражение. И он хотел это сделать, не скрывал своего желания. Переговоры с мексиканцем тянулись очень долго. Порой складывалось впечатление, что стороны уже очень близки к достижению соглашения. Но потом Салидо поднимал планку своих запросов еще выше. И так продолжалось до тех пор, пока мексиканцу не наступило время завершать карьеру.

Реванш – это всегда красивая история. У многих боксеров были подобные повороты в карьере: они оступались, но потом доказывали свое превосходство. Никто не сомневался, что Ломаченко во втором поединке победит Салидо. Но этого второго боя так и не произошло. К сожалению.

Бой с Мэнни Пакьяо

Об этом поединке действительно велись переговоры. И Мэнни, и Боб Арум хотели устроить бой. Филиппинец был готов опуститься в легкий вес, где украинец уже завладел поясом WBA.

Но в ответ менеджер Ломаченко заявил, что Василий не заинтересован в таком поединке: «Победа над стариком никуда его не приведет».

Как же глупо это звучит. И тогда, и сейчас. С одной стороны, действительно, победить уходящую легенду – это не самое большое достижение. Но, с другой, иметь в своем рекорде бой с Пакьяо – это очень почетно.

Тем более, после тех заявлений Мэнни еще побил Бронера, Турмана и уступил Угасу, хотя изначально должен был драться со Спенсом. Пакьяо завершил карьеру. Жаль, что Ломаченко не захотел с ним боксировать. Ведь им двигала мечтать стать абсолютным чемпионом мира.

Бой с Майки Гарсией

Об этом поединке говорили очень много. Дошло до того, что боксеры даже встретились друг с другом и сделали совместное фото. Арум сравнивал переговоры по этому поединку с переговорами по встрече Мейвезер – Пакьяо. Промоутер шутил: «Мы уговорим все стороны, наверное, когда мне исполнится 90 лет».

Сейчас Аруму 89. Но смысла в этом поединке нет. Тогда их бой был бы встречей за статус абсолютного чемпиона мира: Ломаченко обладал поясами WBO и WBA, а Гарсия – титулами WBC и IBF.

Но обсуждение поединка длилось настолько долго, что Гарсия решился на самоубийство и поднялся в полусредний вес, чтобы без шансов уступить Эрролу Спенсу.

Бой с Джервонтой Дэвисом

Наверное, самый далекий к организации бой из этого списка. Но это не отменяет того, что разговоров о нем было предостаточно. Главная проблема – класс Ломаченко. Флойд Мейвезер, промоутер Дэвиса, понимал и понимает сейчас, что украинец является слишком опасным соперником.

Риск большой, а перспективы заработка маленькие. Поэтому эта встреча все откладывается и откладывается. На самом деле, прошло уже шесть лет с тех пор, как впервые заговорили о возможности боя Ломаченко – Дэвис.

Убедить Мейвезера и Дэвиса так и не удалось. И, почему-то, не верится, что все же удастся.

Реванш с Теофимо Лопесом

Все еще непонятно состоится он или нет, но сам американец всячески отрицает вариант со вторым боем против украинца.

Неожиданное поражение, потеря трех поясов. Ломаченко хотел исправить ошибку, взять реванш, продемонстрировать свой настоящий уровень и все же стать абсолютным чемпионом мира. Но он находится в проигрышной позиции – все зависит от желания соперника, на него нет никаких рычагов влияния.

Сейчас все мы видим, как срывается еще один громкий бой украинца. И взамен ему приходится драться с Накатани и Комми. С отличными парнями, которые заслуживают только уважения. Но громкими именами их не назовешь.

Ломаченко – крутой боксер. Но в сухом остатке получается, что он так и не выиграл ни одного громкого поединка. Кажется, мечта стать абсолютным чемпионом мира лишь испортила его карьеру.

Во-первых, он ее не исполнил. А, во-вторых, потерял и продолжает терять громкие бои. Так ведь, Шакур, Вальдес?

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Василий Ломаченко Мэнни Пакьяо Теофимо Лопес

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
19 октября 2021г. 21:55
Ну если Мартинес ,на момент боя с Васей был чемпионом во  2-ом полулегком весе и этот пояс он забрал у Салидо , и Линарес был чемпионом мира в легком весе и на тот момент считался королем дивизиона и входил в пятерку лучших боксеров мира , как и Ригонда на момент встречи с Васей, не являются звездами ,  то о чем можно говорить дальше. Расселп младший до настоящего времени остается чемпионом мири в первом полулегком весе и проиграл только Ломаченко и т.д...
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лопес-старший: «Теофимо мог нокаутировать Лому, но рефери спас задницу украинца»
Лопес-старший: «Теофимо мог нокаутировать Лому, но рефери спас задницу украинца»
Бокс Профессиональный бокс
14:24
1
Теофимо Лопес-старший: «Ломаченко съест Девина Хэйни и Джервонту Дэвиса»
Теофимо Лопес-старший: «Ломаченко съест Девина Хэйни и Джервонту Дэвиса»
Бокс Профессиональный бокс
12:59
Турман об уходе Пакьяо: «Для всех наступает момент»
Турман об уходе Пакьяо: «Для всех наступает момент»
Бокс Профессиональный бокс
12:48
Он точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
Тема дня
Он точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 18:56
Лопес: «Уайлдер дал Фьюри тяжелый бой»
Лопес: «Уайлдер дал Фьюри тяжелый бой»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:49
Хэйни: «Мы устроим бой с Лопесом после моего поединка с Диасом»
Хэйни: «Мы устроим бой с Лопесом после моего поединка с Диасом»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 14:55

Новости: Бокс

Уоррен: «На данный момент Фьюри не заинтересован в разговорах о боксе»
Уоррен: «На данный момент Фьюри не заинтересован в разговорах о боксе»
Профессиональный бокс
21:38
Стивенсон: «Херринг просто был моим спарринг-партнером, но мы с ним не дружим»
Стивенсон: «Херринг просто был моим спарринг-партнером, но мы с ним не дружим»
Профессиональный бокс
20:28
Отец Фьюри: «Джошуа физически не способен победить Уайлдера и Фьюри»
Отец Фьюри: «Джошуа физически не способен победить Уайлдера и Фьюри»
Профессиональный бокс
19:39
Фаниян свой следующий поединок проведет в Германии. Соперник известен
Фаниян свой следующий поединок проведет в Германии. Соперник известен
Профессиональный бокс
19:21
Арум: «Кроуфорд сам захочет продолжать сотрудничать с Top Rank»
Арум: «Кроуфорд сам захочет продолжать сотрудничать с Top Rank»
Профессиональный бокс
18:41
Райан Гарсия назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг
Райан Гарсия назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг
Профессиональный бокс
17:53
Альварес: «Моя цель – в кратчайшие сроки объединить все пояса»
Альварес: «Моя цель – в кратчайшие сроки объединить все пояса»
Профессиональный бокс
17:37
Хьюи Фьюри в следующем поединке может сразиться с Чисорой
Хьюи Фьюри в следующем поединке может сразиться с Чисорой
Профессиональный бокс
16:39
Али Башир: «Усик может победить Фьюри судейским решением, а также выиграет реванш у Джошуа»
Али Башир: «Усик может победить Фьюри судейским решением, а также выиграет реванш у Джошуа»
Профессиональный бокс
15:17
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
3
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
26
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
9
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
10
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Гризманн сделал дубль с сравнял счет. Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Гризманн сделал дубль с сравнял счет. Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. Кривцов поразил собственные ворота в матче с «Реалом». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. Кривцов поразил собственные ворота в матче с «Реалом». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция
20 октября 19:00
Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
20 октября 19:45
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта». Онлайн трансляция
20 октября 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00