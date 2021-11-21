«Шикарный бой Кроуфорда». Абсолютный чемпион мира выдал порцию похвалы потенциальному сопернику
Теренс Кроуфорд потанцевал с мамой прямо на ринге после победы над Портером
Чемпион WBO добыл досрочную победу в самом тяжелом поединке в карьеры
21 ноября 22:43
Теренс Кроуфорд с мамой / фото - Getty Images
В Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) победил техническим нокаутом в 10-м раунде Шона Портера (31-4-1, 17 КО).
Сразу после объявления победителя в ринг поднялась мама Кроуфорда, с которой боксер исполнил зажигательный танец.
That #AndStill dance party ft. @terencecrawford & Miss Debra #CrawfordPorter pic.twitter.com/5yizzUJMBl— Top Rank Boxing (@trboxing) November 21, 2021
Напомним, Портер после поражения объявил о завершении боксерской карьеры.