Ломаченко после боя обратился к Комми
Тейлор: «Навыки этого парня просто великолепны»
Шотландец впечатлен навыками звездного украинского легковеса
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Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) отдал должное Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) за выступление в поединке против Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
«Только что посмотрел бой Ломаченко. Навыки этого парня просто великолепны».
Just caught up on the Lomachenko fight. That mans skills are just brilliant— Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) December 12, 2021
Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми.