Тейлор - о поражении Пакьяо: «Кажется, мне не удастся разделить ринг с моим героем»

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) расстроился после поражения легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в бою с обладателем титула WBA Super в полусреднем дивизионе Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).

Непобежденный шотландский боксер неоднократно говорил, что мечтает сразиться с Пакьяо, который является его кумиром. В команде 42-летнего филиппинца при этом утверждали, что этот бой возможен. Тем не менее неудача, постигшая «Пакмена» в поединке с Угасом, поставила крест на его противостоянии с Тейлором, и Джош это прекрасно понимает.

Owell, looks like I won’t get to share the ring with my hero after all. Father Time catches up with everyone. He’s still my hero. He is one of the greatest ever in my opinion.