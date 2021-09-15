Фроч спрогнозировал результат возможного поединка Тейлор – Кроуфорд
Тейлор показал, что из него сделали много пицц и китайской еды. Теперь он обещает большую трансформацию
У Джоша осталось время до 17 декабря, когда у него состоится взвешивание перед боем с Кэттералом
08:10
Джош Тейлор / Фото: Инстаграм
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в Instagram показал, как начал подготовку к своему следующему поединку.
«Вчера провел первый день в зале с Беном. Какая же я прорва. Все эти пиццы и китайские обеды сделали из меня папашу. Но в моих руках все еще остался динамит. Следите за моей трансформацией».
Напомним, Тейлор 18 декабря в Шотландии проведет защиту всех титулов в поединке против непобежденным Джеком Кэттералом.